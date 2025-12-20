Montenegro em Kiev "para expressar apoio direto de Portugal à Ucrânia"

20 dez, 2025 - 07:00 • José Pedro Frazão, enviado especial a Kiev
Após uma viagem de mais de 8 horas de comboio a partir da Polónia, Luís Montenegro desembarcou na estação ferroviária de Kiev, acompanhado do Ministro da Defesa, Nuno Melo.
Como é habitual nas visitas de altas individualidades a Kiev, o programa do Primeiro-Ministro português está envolto em sigilo. Por norma, os chefes de Estado e de Governo encontram-se com o primeiro-ministro e com o Presidente do Parlamento antes da incontornável reunião com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Montenegro é o primeiro chefe de governo a visitar Kiev após o Conselho Europeu que decidiu mobilizar 90 mil milhões por empréstimo à Ucrânia nos próximos 2 anos.
"Esta visita vai significar a continuidade de um apoio muito forte, de um apoio direto à Ucrânia, mas também um apoio à segurança e à paz na Europa e também à segurança e à paz em Portugal", declarou Montenegro à chegada.
Guerra na Ucrânia
O primeiro-ministro lembrou o acordo de cooperação assinado em Lisboa com Zelensky em Maio de 2024, na qualidade parceiros e aliados. "O povo português tem uma relação com a Ucrânia e um sentimento de partilha com a dor ucraniana que é, de facto, única."
"Estamos, portanto, a dar sequência a todo esse trabalho, numa altura decisiva em que se procura alcançar uma paz e onde é preciso, mais do que nunca, que haja espírito de solidariedade e de força do lado europeu e do lado ucraniano", acrescentou Luis Montenegro.