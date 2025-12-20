Ouvir
Ucrânia

Montenegro em Kiev "para expressar apoio direto de Portugal à Ucrânia"

20 dez, 2025 - 07:00 • José Pedro Frazão

Montenegro visita pela primeira vez a Ucrânia desde que é primeiro-ministro. A viagem à capital ucraniana surge depois do Conselho Europeu onde ficou decidido um apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia na falta de um entendimento final sobre a utilização dos ativos russos congelados na Europa.

Após uma viagem de mais de 8 horas de comboio a partir da Polónia , Luis Montenegro desembarcou na estação ferroviária de Kiev, acompanhado do Ministro da Defesa, Nuno Melo.


Como é habitual nas visitas de altas individualidades a Kiev, o programa do Primeiro-Ministro português está envolto em sigilo. Por norma, os chefes de Estado e de Governo encontram-se com o primeiro-ministro e com o Presidente do Parlamento antes da incontornável reunião com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Montenegro é o primeiro chefe de governo a visitar Kiev após o Conselho Europeu que decidiu mobilizar 90 mil milhões por empréstimo à Ucrânia nos próximos 2 anos.

"Esta visita vai significar a continuidade de um apoio muito forte, de um apoio direto à Ucrânia, mas também um apoio à segurança e à paz na Europa e também à segurança e à paz em Portugal", declarou Montenegro à chegada.

O Primeiro-Ministro lembrou o acordo de cooperação assinado em Lisboa com Zelensky em Maio de 2024, na qualidade parceiros e aliados.

"Estamos, portanto, a dar sequência a todo esse trabalho, numa altura que é uma altura decisiva em que se procura alcançar uma paz e onde é preciso, mais do que nunca, que haja espírito de solidariedade e de força do lado europeu e do lado ucraniano", acrescentou Luis Montenegro.
