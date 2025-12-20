"Parte o meu coração": Guterres alerta para a subnutrição e sofrimento em Gaza

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, lamentou a extrema insegurança alimentar e subnutrição que afeta mais de 75% da população de Gaza.



Após o cessar-fogo acordado entre Israel e Hamas, a entrada de alimentos e outros suplementos ainda é um trabalho desafiante da ONU e Guterres insiste, por isso, num "cessar-fogo verdadeiramente duradouro" para abrandar a dor e perda do povo palestiniano.

"Parte-me o coração ver a a escala de sofrimento humano em Gaza", disse esta sexta-feira o secretário-geral da ONU aos jornalistas, publicado na rede social X (antigo Twitter).

O novo relatório conclui que, na Faixa de Gaza, mais de 1,6 milhões de pessoas está a enfrentar fome aguda, sendo que o último relatório publicado há quatro meses deu conta de 514 mil pessoas em situação crítica alimentar.