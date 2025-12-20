Ouvir
"Parte o meu coração": Guterres alerta para a subnutrição e sofrimento em Gaza

20 dez, 2025 - 11:54 • Catarina Magalhães

Novo relatório da ONU revela que a extrema insegurança alimentar e subnutrição afeta mais de 75% da população de Gaza. Guterres insiste, por isso, num "cessar-fogo verdadeiramente duradouro".

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, lamentou a extrema insegurança alimentar e subnutrição que afeta mais de 75% da população de Gaza.

Após o cessar-fogo acordado entre Israel e Hamas, a entrada de alimentos e outros suplementos ainda é um trabalho desafiante da ONU e Guterres insiste, por isso, num "cessar-fogo verdadeiramente duradouro" para abrandar a dor e perda do povo palestiniano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Parte-me o coração ver a a escala de sofrimento humano em Gaza", disse esta sexta-feira o secretário-geral da ONU aos jornalistas, publicado na rede social X (antigo Twitter).

O novo relatório conclui que, na Faixa de Gaza, mais de 1,6 milhões de pessoas está a enfrentar fome aguda, sendo que o último relatório publicado há quatro meses deu conta de 514 mil pessoas em situação crítica alimentar.

Guterres salientou ainda os avanços no acesso à água potável, a reabertura de alguns centros de saúde e a rápida resposta humanitária após as chuvas torrenciais em Gaza na semana passada, que provocaram pelo menos 17 mortos.

Com comida estragada e sem água potável, "as famílias estão a suportar o insuportável". "Edifícios – já duramente atingidos pelos bombardeamentos – estão a ruir sob o peso da chuva e do vento, fazendo mais vítimas."

António Guterres relembra, assim, que é preciso mais ajuda e um acordo de paz o mais breve possível, porque "as necessidades continuam a crescer mais rapidamente do que a ajuda consegue chegar".

