Príncipe William e filho George fazem voluntariado numa instituição de apoio a sem-abrigo em Londres

A visita teve um significado especial para William, herdeiro do trono britânico, uma vez que a sua mãe, a falecida princesa Diana, o tinha levado à mesma instituição quando ele tinha apenas 11 anos. Essa experiência viria a marcar profundamente o príncipe e a inspirá-lo, mais tarde, a lançar um programa com o objetivo de pôr fim à situação de sem-abrigo no Reino Unido.

O príncipe William levou o seu filho mais velho, o príncipe George, a uma instituição de caridade de apoio a pessoas sem-abrigo em Londres, onde ambos ajudaram a preparar o almoço de Natal para pessoas carenciadas, informou este sábado o Palácio de Kensington.

Durante a passagem pelo centro, conhecido como The Passage, George assinou o livro de visitas na mesma página onde Diana tinha deixado a sua assinatura anos antes. A princesa morreu num acidente de viação em Paris, em 1997, quando William tinha 15 anos.

De avental, George, de 12 anos, e o pai colaboraram na cozinha, colocando comida em tabuleiros, enquanto conversavam e riam com a equipa responsável pelas refeições. Antes de terminarem a visita, ajudaram ainda a preparar as mesas compridas, decoradas com guardanapos e enfeites de Natal.

“Era importante para o príncipe de Gales partilhar com o príncipe George o trabalho desenvolvido pela The Passage e passar algum tempo como voluntário ao lado da equipa”, afirmou um porta-voz do Palácio de Kensington. “Ambos gostaram muito de conhecer os funcionários, voluntários e utilizadores dos serviços, bem como de aprender mais sobre o trabalho da instituição.”

Para além do combate à falta de habitação, William é também um defensor ativo de causas ambientais e tem promovido campanhas a favor de uma maior transparência e apoio em matéria de saúde mental.

O príncipe, a sua esposa Kate e os três filhos deverão passar o Natal na propriedade de Sandringham, pertencente ao Rei Carlos III, no leste de Inglaterra.