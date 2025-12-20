Suspeito de falsificação de notas de 200 euros detido em Espanha

Segundo a polícia, "a qualidade das notas era tão elevada que, num caso, uma vítima conseguiu mesmo depositar o dinheiro na sua conta bancária e fazer vários pagamentos normalmente".

A fraude só foi detetada quando as notas foram depositadas em caixas multibanco , que exibiram um aviso de que era necessária uma verificação.

A polícia catalã relatou em comunicado que o homem de 45 anos, com antecedentes de tráfico de droga, foi detido no dia 16 de dezembro como suspeito de falsificação de moeda e documentos. Inicialmente, nenhuma das pessoas que receberam estas notas se apercebeu que eram falsas.

Um homem foi detido em Amposta, na Catalunha, por introduzir em circulação no nordeste de Espanha notas falsas de 200 euros produzidas na Bulgária , com alta qualidade e difíceis de detetar, informaram este sábado as autoridades policiais.

Dias mais tarde, o mesmo banco informou o cliente que as notas tinham sido retidas para análise, devido à suspeita de serem falsas. Com todas estas informações, os agentes policiais identificaram o homem que distribuía as notas, que vivia numa quinta em Amposta, na região de Tarragona.

No dia 16, os agentes, juntamente com polícias da unidade da Área Regional de Recursos Operacionais, entraram na propriedade, onde apreenderam 9.300 euros em notas falsas de cem euros, prontas a serem colocadas em circulação.

O detido foi levado perante um juiz esta quinta-feira, enquanto prossegue a investigação e a suspeita de que mais pessoas possam estar envolvidas, além de apurar se foram introduzidas outras notas falsas na região.

A polícia catalã indicou que as notas de 200 euros estão entre as mais utilizadas nas redes de contrafação, uma vez que oferecem uma elevada margem de lucro com um pequeno volume de papel-moeda e não suscitam tanta suspeita como as notas de 500 euros.

Estas notas, na maioria reproduções da antiga série de euros, são fabricadas principalmente em oficinas clandestinas na Bulgária e posteriormente distribuídas por toda a Europa através de canais de crime organizado.

A sua qualidade torna-as praticamente impossíveis de detetar, exceto examinando o valor facial impresso a roxo no verso. Se não mudar de cor para verde quando é movimentado, é falsificado.