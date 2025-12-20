Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Contrafação

Suspeito de falsificação de notas de 200 euros detido em Espanha

20 dez, 2025 - 13:18 • Lusa

Notas falsas fabricadas na Bulgária apresentavam alta qualidade e eram, por isso, difíceis de detetar. A fraude só foi detetada quando as notas foram depositadas em caixas multibanco.

A+ / A-

Um homem foi detido em Amposta, na Catalunha, por introduzir em circulação no nordeste de Espanha notas falsas de 200 euros produzidas na Bulgária, com alta qualidade e difíceis de detetar, informaram este sábado as autoridades policiais.

A polícia catalã relatou em comunicado que o homem de 45 anos, com antecedentes de tráfico de droga, foi detido no dia 16 de dezembro como suspeito de falsificação de moeda e documentos. Inicialmente, nenhuma das pessoas que receberam estas notas se apercebeu que eram falsas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A fraude só foi detetada quando as notas foram depositadas em caixas multibanco, que exibiram um aviso de que era necessária uma verificação.

Segundo a polícia, "a qualidade das notas era tão elevada que, num caso, uma vítima conseguiu mesmo depositar o dinheiro na sua conta bancária e fazer vários pagamentos normalmente".

PJ com o apoio da Europol apreende mais de 66 milhões de euros em notas e moedas falsas

PJ com o apoio da Europol apreende mais de 66 milhões de euros em notas e moedas falsas

A operação Decoy II, liderada por Portugal, Espanh(...)

Dias mais tarde, o mesmo banco informou o cliente que as notas tinham sido retidas para análise, devido à suspeita de serem falsas. Com todas estas informações, os agentes policiais identificaram o homem que distribuía as notas, que vivia numa quinta em Amposta, na região de Tarragona.

No dia 16, os agentes, juntamente com polícias da unidade da Área Regional de Recursos Operacionais, entraram na propriedade, onde apreenderam 9.300 euros em notas falsas de cem euros, prontas a serem colocadas em circulação.

O detido foi levado perante um juiz esta quinta-feira, enquanto prossegue a investigação e a suspeita de que mais pessoas possam estar envolvidas, além de apurar se foram introduzidas outras notas falsas na região.

A polícia catalã indicou que as notas de 200 euros estão entre as mais utilizadas nas redes de contrafação, uma vez que oferecem uma elevada margem de lucro com um pequeno volume de papel-moeda e não suscitam tanta suspeita como as notas de 500 euros.

Estas notas, na maioria reproduções da antiga série de euros, são fabricadas principalmente em oficinas clandestinas na Bulgária e posteriormente distribuídas por toda a Europa através de canais de crime organizado.

A sua qualidade torna-as praticamente impossíveis de detetar, exceto examinando o valor facial impresso a roxo no verso. Se não mudar de cor para verde quando é movimentado, é falsificado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?