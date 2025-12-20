Ouvir
Zelensky diz que Washington propôs encontro trilateral com Ucrânia, EUA e Rússia

20 dez, 2025 - 17:34 • Olímpia Mairos , com Reuters

O Presidente ucraniano defendeu ainda que os Estados Unidos deveriam aumentar a pressão sobre a Rússia.

A+ / A-

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou este sábado que Washington propôs a realização de um encontro trilateral entre representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia.

“Os Estados Unidos estão agora a propor uma reunião trilateral com conselheiros de segurança nacional — Estados Unidos, Ucrânia e Rússia”, afirmou Zelensky aos jornalistas, em Kiev.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o chefe de Estado ucraniano, Kiev estaria disponível para apoiar o encontro caso este permitisse avanços concretos, como a troca de prisioneiros de guerra ou um acordo para um eventual encontro tripartido ao mais alto nível.

“Se a reunião pudesse realizar-se agora e permitir a troca de prisioneiros de guerra ou um acordo sobre um encontro tripartido de líderes, apoiaríamos essas propostas. Vamos ver como correm as coisas”, acrescentou.

De acordo com a Reuters, Zelensky mostrou-se, no entanto, pouco confiante quanto à eficácia do encontro, afirmando não estar convencido de que a iniciativa venha a trazer “algo de novo”. O Presidente ucraniano defendeu ainda que os Estados Unidos deveriam aumentar a pressão sobre a Rússia.

Zelensky reiterou também que o controlo ucraniano sobre as partes do Donbass não ocupadas pelas forças russas continua a ser uma questão de princípio para Kiev.

Apoio ao formato de negociações liderado pelos EUA

O Presidente ucraniano sublinhou igualmente que a Ucrânia e os seus aliados europeus devem continuar a apoiar o atual formato de negociações de paz liderado pelos Estados Unidos com a Rússia.

As declarações surgem em resposta a comentários do Presidente francês, Emmanuel Macron, que sugeriu que a Europa poderia ter de retomar negociações diretas com Moscovo caso os esforços conduzidos por Washington não tenham sucesso.

“O formato atual vale a pena lutar por ele”, afirmou Zelensky, acrescentando, contudo, que “se não funcionar, todos pensaremos em outras opções”.

