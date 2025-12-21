Caso Epstein: Justiça garante que remoção de ficheiros não envolve Donald Trump

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) afirmou, este domingo, que o Presidente Donald Trump "não tem nada a ver" com a remoção de ficheiros relacionados com o caso Jeffrey Epstein. Pelo menos 16 ficheiros desapareceram no sábado do portal do Departamento de Justiça onde estão os documentos relacionados com Jeffrey Epstein, incluindo uma fotografia de Donald Trump. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui O desaparecimento dos ficheiros aconteceu menos de um dia depois de terem sido publicados e sem uma justificação por parte do Governo e sem que a ação tivesse sido comunicada. O Presidente não está envolvido na decisão de remover mais de uma dúzia de imagens dos milhares de páginas publicadas na sexta-feira sobre o magnata falecido, disse o procurador-geral adjunto Todd Blanche, que afirmou que a decisão foi tomada em resposta aos pedidos das organizações de vítimas. "Depois de termos publicado as fotografias, soubemos que havia preocupações sobre a identidade destas mulheres e sobre o facto de termos divulgado as fotografias, por isso retirámo-las. Isto não tem nada a ver com o Presidente Trump. Dezenas de fotografias do Presidente Trump com o senhor Epstein já foram divulgadas", disse à cadeia de televisão NBC.

Todd Blanghe acrescentou que "a ideia de que uma única foto foi removida porque o Presidente Trump aparece nela é absurda". Entre os documentos apagados no sábado estava a imagem de uma secretária com fotos emolduradas de figuras proeminentes associadas a Epstein, um conhecido financeiro acusado de tráfico sexual e com acesso privilegiado a personalidades importantes dos EUA, que se suicidou em 2019. Na fotografia eram também visíveis várias fotos de Donald Trump com mulheres em fato de banho, numa gaveta aberta, segundo a NBC. Outras imagens que terão sido apagadas incluíam obras de arte com conteúdo sexual explícito, fotografias de caixas de correio cheias de envelopes e uma página de um caderno contendo nomes e números. A amizade entre Donald Trump e Jeffrey Epstein tem sido alvo de escrutínio, sobretudo por parte dos opositores do Presidente republicano, que afirma ter cortado relações com o antigo amigo e aliado em 2004, antes de Epstein ser acusado pela primeira vez de abusar sexualmente e explorar menores.