Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 21 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Egito espera anunciar em janeiro 2.ª fase do acordo sobre Faixa de Gaza

21 dez, 2025 - 21:15 • Lusa

O Egito e o Qatar, que estão a mediar ao lado dos EUA entre Israel e o grupo islamista palestiniano Hamas, mantêm-se em contacto com as partes para acelerar o início da segunda fase do acordo de cessar-fogo, que se baseia no plano de paz de Donald Trump.

A+ / A-

O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Badr Abdellaty, disse hoje esperar anunciar em janeiro o início da segunda fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, após negociações no fim de semana entre países mediadores do conflito.

Badr Abdellaty explicou que a situação está a "progredir positivamente" e que espera que o início dessa fase seja anunciado em janeiro, com o destacamento do comité palestiniano na Faixa e a mobilização de forças no âmbito da força internacional de estabilização, disse aos jornalistas, segundo a agência noticiosa oficial egípcia MENA.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O governante assinalou ainda que "os contactos continuam", referindo-se à reunião realizada no sábado entre os países mediadores - Egito, Qatar, Estados Unidos e Turquia - em Miami, na Florida, para avançar com a segunda fase do plano de paz para Gaza.

O ministro insistiu que o Egito "está totalmente empenhado, em cooperação com países irmãos e amigos, com o início imediato da segunda fase do plano", considerando-a importante porque inclui "requisitos cruciais, principalmente a retirada israelita da Faixa de Gaza".

Badr Abdellaty explicou que a situação está "totalmente comprometida, em cooperação com países irmãos e amigos, com o início imediato da segunda fase do plano", considerando-a importante porque inclui "requisitos cruciais, principalmente a retirada israelita da Faixa de Gaza".

O responsável referiu ainda como elementos-chave o desarmamento das milícias, o envio de uma força internacional, a formação de um conselho de paz e a implantação do comité administrativo tecnocrático palestiniano, que administrará os assuntos da Faixa de Gaza.

Badr Abdelaty destacou igualmente a força internacional e afirmou que será enviada para verificar o cessar-fogo e o nível de compromisso de ambos os lados, bem como para impedir qualquer violação ou incumprimento, "como as que estão a acontecer".

Além disso, assinalou que contam sempre "com o parceiro americano" e o envolvimento direto do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta questão e esperam que no próximo período sejam tomadas medidas para iniciar a "implementação prática da segunda fase".

O Egito e o Qatar, que estão a mediar ao lado dos EUA entre Israel e o grupo islamista palestiniano Hamas, mantêm-se em contacto com as partes para acelerar o início da segunda fase do acordo de cessar-fogo, que se baseia no plano de paz de Donald Trump para pôr fim à guerra e reconstruir Gaza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 21 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?