Egito espera anunciar em janeiro 2.ª fase do acordo sobre Faixa de Gaza

O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Badr Abdellaty, disse hoje esperar anunciar em janeiro o início da segunda fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, após negociações no fim de semana entre países mediadores do conflito.

Badr Abdellaty explicou que a situação está a "progredir positivamente" e que espera que o início dessa fase seja anunciado em janeiro, com o destacamento do comité palestiniano na Faixa e a mobilização de forças no âmbito da força internacional de estabilização, disse aos jornalistas, segundo a agência noticiosa oficial egípcia MENA.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O governante assinalou ainda que "os contactos continuam", referindo-se à reunião realizada no sábado entre os países mediadores - Egito, Qatar, Estados Unidos e Turquia - em Miami, na Florida, para avançar com a segunda fase do plano de paz para Gaza.

O ministro insistiu que o Egito "está totalmente empenhado, em cooperação com países irmãos e amigos, com o início imediato da segunda fase do plano", considerando-a importante porque inclui "requisitos cruciais, principalmente a retirada israelita da Faixa de Gaza".

Badr Abdellaty explicou que a situação está "totalmente comprometida, em cooperação com países irmãos e amigos, com o início imediato da segunda fase do plano", considerando-a importante porque inclui "requisitos cruciais, principalmente a retirada israelita da Faixa de Gaza".

O responsável referiu ainda como elementos-chave o desarmamento das milícias, o envio de uma força internacional, a formação de um conselho de paz e a implantação do comité administrativo tecnocrático palestiniano, que administrará os assuntos da Faixa de Gaza.

Badr Abdelaty destacou igualmente a força internacional e afirmou que será enviada para verificar o cessar-fogo e o nível de compromisso de ambos os lados, bem como para impedir qualquer violação ou incumprimento, "como as que estão a acontecer".

Além disso, assinalou que contam sempre "com o parceiro americano" e o envolvimento direto do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta questão e esperam que no próximo período sejam tomadas medidas para iniciar a "implementação prática da segunda fase".

O Egito e o Qatar, que estão a mediar ao lado dos EUA entre Israel e o grupo islamista palestiniano Hamas, mantêm-se em contacto com as partes para acelerar o início da segunda fase do acordo de cessar-fogo, que se baseia no plano de paz de Donald Trump para pôr fim à guerra e reconstruir Gaza.