EUA intercetam mais um navio perto da Venezuela, dizem responsáveis

21 dez, 2025 - 15:28

Os Estados Unidos intercetaram mais um navio ao largo da Venezuela, em águas internacionais, intensificando o bloqueio a embarcações ligadas ao petróleo sancionado do país.

Os Estados Unidos intercetaram mais um navio ao largo da costa da Venezuela, em águas internacionais, confirmaram este domingo, à Reuters dois responsáveis norte-americanos, na segunda operação deste tipo realizada durante o fim de semana.

A ação ocorre dias depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado um “bloqueio” a todos os navios-tanque de petróleo sancionados que entrem ou saiam da Venezuela.

Os responsáveis, que falaram sob condição de anonimato, não identificaram a embarcação intercetada nem indicaram a localização exata da operação.

