EUA intercetam mais um navio perto da Venezuela, dizem responsáveis

21 dez, 2025 - 15:28 • Reuters
Os Estados Unidos intercetaram mais um navio ao largo da costa da Venezuela, em águas internacionais, confirmaram este domingo, à Reuters dois responsáveis norte-americanos, na segunda operação deste tipo realizada durante o fim de semana.
Entretanto, a Venezuela anunciou ter recebido do I(...)
A ação ocorre dias depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado um “bloqueio” a todos os navios-tanque de petróleo sancionados que entrem ou saiam da Venezuela.
Os responsáveis, que falaram sob condição de anonimato, não identificaram a embarcação intercetada nem indicaram a localização exata da operação.