Governo nigeriano liberta 130 crianças católicas sequestradas

O governo da Nigéria anunciou este domingo a libertação de mais 130 crianças sequestradas por homens armados de uma escola católica no estado de Níger, no centro-norte do país, garantindo que nenhum aluno permanece em cativeiro, segundo um porta-voz presidencial. “Mais 130 alunos sequestrados no estado de Níger foram libertados; nenhum permanece em cativeiro”, afirmou Sunday Dare numa publicação na rede social X. O sequestro ocorreu no final de novembro no internato misto St. Mary’s, situado na localidade rural de Papiri. Na altura, centenas de alunos e funcionários foram raptados, embora o número exato de vítimas nunca tenha sido oficialmente confirmado. Cerca de 50 pessoas terão conseguido fugir imediatamente após o ataque.

No início de dezembro, as autoridades já tinham anunciado a libertação de cerca de 100 estudantes. A Associação Cristã da Nigéria afirmou que, no total, 315 estudantes e funcionários tinham sido sequestrados, o que significaria que aproximadamente 165 pessoas continuavam em cativeiro até este novo anúncio. Uma fonte das Nações Unidas disse à AFP que “o restante das raparigas e estudantes do ensino secundário será transportado para Minna”, capital do estado de Níger, na terça-feira. As autoridades nigerianas não divulgaram quem foi responsável pela retirada das crianças do internato, nem os detalhes das negociações que levaram à sua libertação. Analistas consideram provável que tenha sido pago um resgate, com base em casos anteriores, embora o pagamento de resgates seja tecnicamente proibido por lei na Nigéria.