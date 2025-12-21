Ouvir
Kremlin critica alterações da UE e Ucrânia ao plano de paz de Trump

21 dez, 2025 - 09:34 • Reuters

Para o conselheiro de Putin, Yuri Ushakov, quaisquer mudanças de Kiev ou dos 27 façam ou queiram fazer "definitivamente não melhoram o documento nem aumentam a possibilidade de alcançar uma paz duradoura."

O principal conselheiro de política externa, Yuri Ushakov, do Presidente russo Vladimir Putin disse acreditar este domingo que as hipóteses de paz na Ucrânia não melhoraram com alterações feitas por Bruxelas e Kiev às propostas de paz dos Estados Unidos da América (EUA).

“Tenho a certeza de que as propostas que os europeus e os ucranianos fizeram ou estão a tentar fazer definitivamente não melhoram o documento nem aumentam a possibilidade de alcançar uma paz duradoura."

Os negociadores europeus e ucranianos têm estado a discutir alterações a um conjunto de propostas da administração Trump para um acordo que ponha fim à guerra, que já dura quase quatro anos, embora não seja claro que mudanças concretas foram feitas às propostas originais norte-americanas.

Rússia quer acabar com a guerra "por meios pacíficos", mas Ucrânia "não está preparada"

Guerra na Ucrânia

Rússia quer acabar com a guerra "por meios pacíficos", mas Ucrânia "não está preparada"

Putin culpa Kiev por "desencadear a guerra" e most(...)

Os negociadores dos EUA reuniram-se com responsáveis russos na Florida, Miami, neste sábado.

O enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, disse aos jornalistas, após se ter reunido com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e com o genro do Presidente Donald Trump, Jared Kushner, que as conversações foram construtivas e que continuariam neste domingo.

