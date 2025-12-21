Kremlin critica alterações da UE e Ucrânia ao plano de paz de Trump

21 dez, 2025 - 09:34 • Reuters
O principal conselheiro de política externa, Yuri Ushakov, do Presidente russo Vladimir Putin disse acreditar este domingo que as hipóteses de paz na Ucrânia não melhoraram com alterações feitas por Bruxelas e Kiev às propostas de paz dos Estados Unidos da América (EUA).
“Tenho a certeza de que as propostas que os europeus e os ucranianos fizeram ou estão a tentar fazer definitivamente não melhoram o documento nem aumentam a possibilidade de alcançar uma paz duradoura."
Os negociadores europeus e ucranianos têm estado a discutir alterações a um conjunto de propostas da administração Trump para um acordo que ponha fim à guerra, que já dura quase quatro anos, embora não seja claro que mudanças concretas foram feitas às propostas originais norte-americanas.
Guerra na Ucrânia
Os negociadores dos EUA reuniram-se com responsáveis russos na Florida, Miami, neste sábado.
O enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, disse aos jornalistas, após se ter reunido com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e com o genro do Presidente Donald Trump, Jared Kushner, que as conversações foram construtivas e que continuariam neste domingo.