Nove mortos e 10 feridos em tiroteio na África do Sul

Nove pessoas morreram e dez ficaram feridas num tiroteio ocorrido na madrugada de domingo num bairro a sudoeste de Joanesburgo, tendo as autoridades lançado uma operação de caça aos suspeitos, informou o Serviço de Polícia Sul-Africano.

O incidente ocorreu pouco antes da 1h00 locais (23h00 em Lisboa) numa tarde no bairro de Bekkersdal, em Joanesburgo, segundo o comunicado da polícia.

Cerca de 12 suspeitos não identificados, que viajavam numa carrinha branca e num sedan prateado, abriram fogo contra os clientes e continuaram a disparar indiscriminadamente enquanto fugiam do local, adiantou a polícia, acrescentando que o motivo do ataque será determinado durante a investigação.

Os feridos foram transportados para unidades de saúde para receberem tratamento, acrescentou a polícia.

Bekkersdal integra o município local de Rand West City, cujo site descreve a comunidade como uma área marcada por elevados níveis de desemprego e pobreza devido ao declínio da mineração de ouro.

A África do Sul, a maior economia do continente africano, tem uma das mais altas taxas de homicídio do mundo, com uma média de cerca de 60 assassinatos por dia.