Pelo menos 16 ficheiros desapareceram do portal sobre Jeffrey Epstein, incluindo foto com Donald Trump

Pelo menos 16 ficheiros desapareceram do portal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com os documentos relacionados com Jeffrey Epstein, incluindo uma fotografia de Donald Trump, sem que tivesse sido dada qualquer explicação. O desaparecimento dos ficheiros acontece menos de um dia depois de terem sido publicados e sem uma justificação até agora por parte do Governo e sem que a ação tivesse sido comunicada. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Departamento de Justiça norte-americano começou nesta sexta-feira a divulgar os seus ficheiros sobre Jeffrey Epstein, criminoso sexual condenado e um financeiro rico conhecido pelas suas ligações a algumas das pessoas mais influentes do mundo, incluindo o Presidente dos EUA, Donald Trump. O que estava nos ficheiros desaparecidos? Os ficheiros desaparecidos, que estavam disponíveis na sexta-feira e já não estavam acessíveis este sábado, incluíam imagens de pinturas que retratavam mulheres nuas e uma que mostrava uma série de fotografias ao longo de um aparador e em gavetas.

Nesta imagem, dentro de uma gaveta e entre outras fotos, estava uma fotografia de Donald Trump ao lado de Epstein, Melania Trump (mulher do Presidente dos Estados Unidos) e Ghislaine Maxwell, associada de longa data de Epstein. O Departamento de Justiça não disse por que razão os ficheiros foram removidos ou se o desaparecimento foi intencional. Um porta-voz do departamento não respondeu a um pedido de esclarecimento. Desaparecimento alimenta especulações Na Internet, o desaparecimento inexplicável dos arquivos alimentou especulações sobre o que foi retirado do ar e porque é que o público não foi notificado, intensificando o mistério de longa data sobre Epstein e as figuras poderosas que o rodeavam. Os democratas do Comité de Supervisão da Câmara assinalaram a imagem desaparecida com uma foto de Donald Trump numa publicação na rede social X, escrevendo: "O que mais está a ser encoberto? Precisamos de transparência para o público americano".