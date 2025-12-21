Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Witkoff diz que reuniões com delegação ucraniana foram construtivas

21 dez, 2025 - 23:51 • Olímpia Mairos , com Reuters

As reuniões em Miami são as mais recentes de uma série de conversações entre os EUA, a Rússia e a Ucrânia em torno de um plano de 20 pontos elaborado por Washington para pôr fim à guerra.

A+ / A-

As negociações realizadas nos últimos três dias na Flórida entre autoridades dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia centraram-se no alinhamento de posições com vista a pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, afirmou este domingo o enviado especial norte-americano Steve Witkoff. O responsável considerou “produtivas” tanto essas reuniões como os encontros separados com negociadores russos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No sábado, Witkoff e o conselheiro de Trump Jared Kushner reuniram-se com Kirill Dmitriev, enviado especial do presidente russo Vladimir Putin. No domingo, mantiveram encontros com autoridades da Ucrânia e da Europa e, separadamente, com a delegação ucraniana liderada por Rustem Umerov.

Numa publicação nas redes sociais, citada pela Reuters, Witkoff classificou as conversas de domingo como “produtivas e construtivas”, sublinhando que se focaram numa “abordagem estratégica comum entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa”.

Em mensagem separada, com linguagem semelhante, afirmou que as suas conversas com Dmitriev também foram positivas, acrescentando que “a Rússia continua totalmente empenhada em alcançar a paz na Ucrânia” e que valoriza os esforços dos EUA para resolver o conflito e restaurar a segurança global.

Do lado russo, o assessor de política externa do Kremlin Yuri Ushakov disse este domingo que as contribuições ucranianas e europeias para as propostas de paz em discussão seriam analisadas. “Depois disso, formularemos a posição com a qual iremos prosseguir, incluindo nos nossos contactos com os americanos”, afirmou, em comentários divulgados pelo jornalista do Kremlin Pavel Zarubin no Telegram, citados pela Reuters.

As reuniões em Miami são as mais recentes de uma série de conversações entre os EUA, a Rússia e a Ucrânia em torno de um plano de 20 pontos elaborado por Washington para pôr fim à guerra. Segundo Witkoff, o encontro entre os EUA e a Ucrânia incidiu sobre quatro eixos principais: o desenvolvimento adicional do plano de 20 pontos, uma estrutura multilateral de garantias de segurança, garantias de segurança dos EUA para a Ucrânia e iniciativas económicas para apoiar a reconstrução e a prosperidade do país.

Os negociadores concentraram-se em particular nos “cronogramas” e na “sequência das próximas etapas”. Autoridades dos EUA, da Ucrânia e da Europa referiram progressos nas garantias de segurança para Kiev, embora ainda não seja claro se esses termos serão aceitáveis para Moscovo. “A paz deve ser não apenas uma cessação das hostilidades, mas também uma base digna para um futuro estável”, afirmou Witkoff.

Antes das reuniões em Miami, a inteligência norte-americana continuava a indicar que Putin não abandonou as ambições de controlar território ucraniano, segundo fontes familiarizadas com as avaliações. Em resposta a uma reportagem da Reuters, a diretora de Inteligência Nacional dos EUA Tulsi Gabbard afirmou na rede social X que a Rússia “não tem atualmente capacidade para conquistar e ocupar toda a Ucrânia, muito menos a Europa”.

Por sua vez, o senador republicano Lindsey Graham, aliado próximo de Trump, disse no programa Meet The Press, da NBC, que ainda não é claro se Putin aceitará o acordo em discussão. Caso contrário, defendeu que o governo norte-americano adote uma abordagem mais dura, incluindo a apreensão de navios que transportem petróleo russo sancionado, e que a Rússia seja classificada como Estado patrocinador do terrorismo pelo sequestro de cerca de 20 mil crianças ucranianas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado a Ucrânia e a Rússia para chegarem rapidamente a um acordo que ponha termo a um conflito que dura há quase quatro anos. Moscovo pretende manter os territórios ucranianos que conquistou, enquanto Kiev recusa qualquer cedência territorial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?