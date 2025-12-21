Witkoff diz que reuniões com delegação ucraniana foram construtivas

Numa publicação nas redes sociais, citada pela Reuters, Witkoff classificou as conversas de domingo como “produtivas e construtivas”, sublinhando que se focaram numa “abordagem estratégica comum entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa”.

No sábado, Witkoff e o conselheiro de Trump Jared Kushner reuniram-se com Kirill Dmitriev, enviado especial do presidente russo Vladimir Putin. No domingo, mantiveram encontros com autoridades da Ucrânia e da Europa e, separadamente, com a delegação ucraniana liderada por Rustem Umerov.

As negociações realizadas nos últimos três dias na Flórida entre autoridades dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia centraram-se no alinhamento de posições com vista a pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, afirmou este domingo o enviado especial norte-americano Steve Witkoff. O responsável considerou “produtivas” tanto essas reuniões como os encontros separados com negociadores russos.

Em mensagem separada, com linguagem semelhante, afirmou que as suas conversas com Dmitriev também foram positivas, acrescentando que “a Rússia continua totalmente empenhada em alcançar a paz na Ucrânia” e que valoriza os esforços dos EUA para resolver o conflito e restaurar a segurança global.

Do lado russo, o assessor de política externa do Kremlin Yuri Ushakov disse este domingo que as contribuições ucranianas e europeias para as propostas de paz em discussão seriam analisadas. “Depois disso, formularemos a posição com a qual iremos prosseguir, incluindo nos nossos contactos com os americanos”, afirmou, em comentários divulgados pelo jornalista do Kremlin Pavel Zarubin no Telegram, citados pela Reuters.

As reuniões em Miami são as mais recentes de uma série de conversações entre os EUA, a Rússia e a Ucrânia em torno de um plano de 20 pontos elaborado por Washington para pôr fim à guerra. Segundo Witkoff, o encontro entre os EUA e a Ucrânia incidiu sobre quatro eixos principais: o desenvolvimento adicional do plano de 20 pontos, uma estrutura multilateral de garantias de segurança, garantias de segurança dos EUA para a Ucrânia e iniciativas económicas para apoiar a reconstrução e a prosperidade do país.

Os negociadores concentraram-se em particular nos “cronogramas” e na “sequência das próximas etapas”. Autoridades dos EUA, da Ucrânia e da Europa referiram progressos nas garantias de segurança para Kiev, embora ainda não seja claro se esses termos serão aceitáveis para Moscovo. “A paz deve ser não apenas uma cessação das hostilidades, mas também uma base digna para um futuro estável”, afirmou Witkoff.

Antes das reuniões em Miami, a inteligência norte-americana continuava a indicar que Putin não abandonou as ambições de controlar território ucraniano, segundo fontes familiarizadas com as avaliações. Em resposta a uma reportagem da Reuters, a diretora de Inteligência Nacional dos EUA Tulsi Gabbard afirmou na rede social X que a Rússia “não tem atualmente capacidade para conquistar e ocupar toda a Ucrânia, muito menos a Europa”.