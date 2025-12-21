Zelensky apela a negociações de paz construtivas nos EUA e critica sinais negativos da Rússia

21 dez, 2025 - 18:16 • Olímpia Mairos , com Lusa
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou este domingo a importância de negociações de paz construtivas nos Estados Unidos, lamentando, contudo, que “continuem a chegar apenas sinais negativos” da parte da Rússia.
“Estamos a avançar a um ritmo bastante rápido e a nossa equipa na Florida tem trabalhado de forma contínua com o lado americano. Representantes europeus também foram convidados. É fundamental que estas negociações sejam construtivas, e muito dependerá de a Rússia sentir uma verdadeira necessidade de pôr fim à guerra, em vez de se envolver em jogos retóricos ou políticos”, escreveu Zelensky na rede X.
As conversações decorrem em Miami, no estado da Florida, entre o enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev, e representantes da Casa Branca, nomeadamente Steve Witkoff e Jared Kushner. Em cima da mesa está um plano de paz para a Ucrânia, depois de uma reunião realizada na sexta-feira com a delegação ucraniana e representantes europeus.
Apesar disso, o Presidente ucraniano criticou que, “infelizmente, os sinais reais vindos da Rússia continuam a ser apenas negativos”.
Zelensky denunciou ainda a persistência “dos ataques nas linhas da frente, dos crimes de guerra russos nas zonas fronteiriças”, bem como dos bombardeamentos dirigidos às infraestruturas energéticas, advertindo que “o mundo não pode permanecer em silêncio perante tudo isto”.