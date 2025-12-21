Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 21 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Zelensky apela a negociações de paz construtivas nos EUA e critica sinais negativos da Rússia

21 dez, 2025 - 18:16 • Olímpia Mairos , com Lusa

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que Kiev está a avançar rapidamente nas conversações na Florida, mas denuncia a continuação de ataques e crimes de guerra por parte de Moscovo.

A+ / A-

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou este domingo a importância de negociações de paz construtivas nos Estados Unidos, lamentando, contudo, que “continuem a chegar apenas sinais negativos” da parte da Rússia.

“Estamos a avançar a um ritmo bastante rápido e a nossa equipa na Florida tem trabalhado de forma contínua com o lado americano. Representantes europeus também foram convidados. É fundamental que estas negociações sejam construtivas, e muito dependerá de a Rússia sentir uma verdadeira necessidade de pôr fim à guerra, em vez de se envolver em jogos retóricos ou políticos”, escreveu Zelensky na rede X.

As conversações decorrem em Miami, no estado da Florida, entre o enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev, e representantes da Casa Branca, nomeadamente Steve Witkoff e Jared Kushner. Em cima da mesa está um plano de paz para a Ucrânia, depois de uma reunião realizada na sexta-feira com a delegação ucraniana e representantes europeus.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar disso, o Presidente ucraniano criticou que, “infelizmente, os sinais reais vindos da Rússia continuam a ser apenas negativos”.

Zelensky denunciou ainda a persistência “dos ataques nas linhas da frente, dos crimes de guerra russos nas zonas fronteiriças”, bem como dos bombardeamentos dirigidos às infraestruturas energéticas, advertindo que “o mundo não pode permanecer em silêncio perante tudo isto”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 21 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?