"60 Minutos". Reportagem sobre deportações de Trump retirada horas antes do programa ir para o ar

O CECOT é uma mega-prisão em El Salvador, onde os EUA enviaram centenas de imigrantes - na sua maioria venezuelanos - sem julgamento. A prisão foi condenada por grupos de direitos humanos pelas suas condições severas.

"É factualmente correta. Na minha opinião, retirá-la agora, depois de todas as rigorosas verificações internas serem cumpridas, não é uma decisão editorial, é uma decisão política".

"A nossa história foi vista cinco vezes e aprovada, tanto pelos advogados da CBS, quanto pelo Standards and Practices", escreveu Alfonsi na nota.

O "The New York Times", citando uma cópia de uma nota escrita por Sharyn Alfonsi, jornalista que preparou o segmento, disse que a CBS removeu a reportagem do ar por razões "políticas".

Um porta-voz da CBS News disse num e-mail interno que o segmento "precisava de investigação adicional".

"A transmissão para a edição de hoje do 60 Minutos foi atualizada", o programa publicou nas redes sociais. "A nossa reportagem 'Inside CECOT' vai ser exibida em data futura", lê-se, apenas três horas antes da emissão.

A CBS News retirou uma reportagem do "60 Minutos" sobre a prisão CECOT, em El Salvador, poucas horas antes da transmissão programada para domingo, indicando que seria exibida num horário futuro.

A CBS removeu uma ligação para a página do segmento "Inside CECOT" no domingo. A página, que antes apresentava um trailer, agora exibe a mensagem: "A página não pode ser encontrada".

No entanto, uma descrição no site da Paramount Plus dizia anteriormente que o segmento estava programado para ir ao ar às 19h30 ET de domingo (00h30 de segunda-feira, hora de Lisboa), com Alfonsi a entrevistar deportados recentemente libertados sobre as condições "brutais e torturantes" que enfrentaram na prisão.

A editora-chefe Bari Weiss levantou várias preocupações aos produtores do "60 Minutos" sobre o segmento de Alfonsi e solicitou a adição de uma quantidade substancial de material novo, informou o NYT, citando fontes.

A responsável máxima da CBS News sugeriu acrescentar uma entrevista com o funcionário da Casa Branca Stephen Miller ou outra figura relevante da administração Trump, segundo o relatório. Weiss questionou ainda o uso do termo "imigrantes" para descrever os homens venezuelanos deportados, observando que eles estavam ilegalmente nos EUA, acrescentou o relatório.

Na sua nota, a jornalista Sharyn Alfonsi afirmou que a sua equipa tinha procurado uma reação da Casa Branca, do Departamento de Estado e do Departamento de Segurança Interna.

"Se a recusa da administração em participar se tornar um motivo válido para cancelar uma reportagem, efetivamente estamos a dar-lhes uma forma de matar qualquer trabalho que considerem inconveniente", Alfonsi critica.

A decisão ocorre enquanto a emissora passa por mudanças sob Weiss, que foi escolhido para liderar a CBS News em outubro, da empresa-mãe Paramount Skydance PSKY.

Weiss, ex-redatora de opinião do New York Times e Wall Street Journal, foi considerada por alguns analistas como uma escolha controversa, pois nunca havia gerenciado uma redação televisiva nem produzido conteúdo de notícias televisivas antes.

A Paramount Skydance é detida por David Ellisonm cujo pai é Larry Ellison, um dos homens mais ricos do mundo. Ambos são doadores próximos de Donald Trump.