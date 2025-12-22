Ouvir
Carro armadilhado mata general russo em Moscovo

22 dez, 2025 - 15:08 • Lusa

Investigadores russos suspeitam que os serviços especiais ucranianos possam estar por trás do ataque.

Carro armadilhado mata general russo em Moscovo. Foto: Russian Investigative Committee Handout/EPA
Um general russo foi morto por um carro armadilhado no sul de Moscovo esta segunda-feira, disseram investigadores russos, acrescentando que suspeitam que os serviços especiais ucranianos possam estar por trás do ataque.

A bomba explodiu sob o carro Kia Sorento conduzido pelo tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da direção de treino operacional do Estado-Maior do Exército russo, quando saía de um lugar de estacionamento às 6h55, hora de Moscovo (3h55 GMT).

O Comité Estatal de Investigação da Rússia afirmou que Sarvarov morreu na sequência dos ferimentos. O comité divulgou um vídeo do veículo destruído, com sangue visível no banco do condutor e uma das portas arrancada.

Svetlana Petrenko, porta-voz do comité, disse que os investigadores estavam a recolher provas forenses, a interrogar testemunhas e a analisar imagens de câmaras de segurança.

"Estão a ser examinadas várias versões para o assassinato, uma das quais envolve o possível papel dos serviços de informação ucranianos na organização do crime", afirmou.

Não houve qualquer comentário oficial da Ucrânia.

O Myrotvorets, um site ucraniano não oficial que mantém uma base de dados de pessoas descritas como criminosos de guerra ou traidores, atualizou a sua entrada sobre Sarvarov, informando que o homem de 56 anos tinha sido "liquidado".

Uma série de figuras militares russas e apoiantes de alto nível da guerra de Moscovo na Ucrânia foram assassinados durante o conflito que dura há quase quatro anos, e os serviços de informação militares ucranianos reivindicaram a responsabilidade por vários destes ataques.

Entre os mortos em atentados anteriores com carros armadilhados em Moscovo ou nas proximidades, encontravam-se um alto membro do Estado-Maior, o chefe das Tropas de Protecção Nuclear, Biológica e Química da Rússia e a filha de uma figura proeminente do nacionalismo russo.

A agência de notícias Interfax citou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo que o presidente Vladimir Putin foi imediatamente informado do ataque contra Sarvarov.

