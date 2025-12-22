El Gordo. Começou o sorteio da Lotaria de Natal espanhola

O sorteio da Lotaria de Natal em Espanha arrancou esta segunda-feira pelas 09h00 locais (08h00 de Lisboa).

No total, são 198 os bilhetes que vão receber um primeiro prémio total de quatro milhões de euros: o designado "El Gordo". Em média, uma em cada sete cautelas - ou “décimos”, como lhe chamam em Espanha - contém um prémio.

A Lotaria de Natal de Espanha vai contemplar mais bilhetes vencedores que no ano passado, para o maior prémio acumulado de sempre: 2,77 mil milhões de euros.

O sorteio dura várias horas e as crianças do colégio madrileno sorteam os números de cinco dígitos que vão de 00.000 a 99.999. Isso significa que a probabilidade de ganhar o primeiro prémio é de uma em 100 mil, ou em percentagem, de 0,001% - a mesma probabilidade de ser sorteado o 2.º prémio e o 3.º prémio.

Comparando com outros sorteios, o primeiro prémio do El Gordo é 1.400 vezes mais fácil de vencer que um jackpot do Euromilhões, que tem uma probabilidade de acertar na chave vencedora de uma em 139,8 milhões.

Além disso, a probabilidade de vencer qualquer prémio também é maior: na lotaria espanhola, uma em cada sete pessoas recebem prémio ou reembolso; no jogo europeu, tal só acontece num em cada 13 apostadores.

Para comprovar se o seu número foi sorteado, pode consultar o minuto do "El País".