EUA fazem voos de vigilância sobre a Nigéria após ameaça de Trump

22 dez, 2025 - 21:24 • Fábio Monteiro com Reuters

Os EUA fazem voos diários de vigilância sobre a Nigéria desde novembro. A operação começou depois de o Presidente Donald Trump ameaçar intervir militarmente devido à perseguição a cristãos.

Os Estados Unidos começaram a fazer voos de vigilância sobre a Nigéria no final de novembro. A operação começou dias depois de o Presidente Donald Trump ameaçar uma intervenção militar, acusando o Governo nigeriano de falhar na proteção das comunidades cristãs.

As missões são feitas a partir do Gana por um avião operado por contratantes dos EUA. O modelo Gulfstream V, adaptado para missões de reconhecimento, tem sobrevoado a Nigéria quase todos os dias.

A empresa responsável é a Tenax Aerospace, com sede no Mississippi, que trabalha com o exército dos EUA.

“Nas últimas semanas, assistimos à retoma dos voos de inteligência e vigilância sobre a Nigéria”, disse Liam Karr, do American Enterprise Institute.

Os voos visam localizar um piloto dos EUA raptado e recolher informação sobre grupos como o Boko Haram e o Estado Islâmico da África Ocidental.

A Nigéria diz que tanto muçulmanos como cristãos são vítimas dos grupos armados. Ainda assim, aceitou colaborar com os EUA.

A decisão foi tomada numa reunião a 20 de novembro entre o conselheiro de segurança nigeriano e o secretário da Defesa dos EUA. A vigilância aérea começou dias depois.

