EUA vão construir 25 novos navios de guerra com armamento nuclear e inteligência artificial

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira a construção de dois novos navios de guerra para a Marinha norte-americana, os primeiros da chamada classe “Trump”.

O objetivo, segundo o próprio, é alcançar um total de 25 navios deste tipo nos próximos anos.

A apresentação decorreu em Palm Beach, na Florida, e contou com a presença do secretário da Defesa, Pete Hegseth, do secretário de Estado, Marco Rubio, e do secretário da Marinha, John Phelan. Ao lado de cartazes com imagens da futura USS Defiant, Trump justificou a decisão com a necessidade de modernizar e reforçar a Marinha.

“Eles não produzem os navios suficientemente depressa,” criticou o Presidente, afirmando que vai reunir-se na próxima semana com empresas de defesa na Florida para acelerar os prazos de produção.

Trump também indicou estar preparado para aplicar sanções às empresas que “não estejam a fazer um bom trabalho”.

O secretário da Marinha, John Phelan, adiantou que os novos navios estarão equipados com mísseis de cruzeiro e ogivas nucleares. “Esta é apenas uma peça da frota dourada que vamos construir,” afirmou o responsável.