Ex-marido drogou e violou mulher durante 13 anos com outros cinco homens

Seis homens britânicos foram acusados de mais de 60 crimes sexuais contra uma mulher ao longo de 13 anos, incluindo o ex-marido, avançou em comunicado o comando da polícia local de Wiltshire, na Inglaterra.

Na lista dos crimes cometidos entre 2010 e 2023, contam-se múltiplos casos de violação, administração de uma substância com debilitar e enfraquecer a consciência da vítima e voyeurismo (ou seja, excitação sexual ao ver uma pessoa desprevenida).

O ex-marido tinha ainda guardadas "imagens indecentes de crianças" e outras "extremas", segundo as autoridades britânicas.



Philip Young, de 49 anos, já foi detido preventivamente por 56 crimes sexuais contra a ex-mulher, de 48 anos, e esta terça-feira vai apresentar-se em tribunal.

Já os cinco homens, entre os 31 e 61 anos de idade, que também estiveram envolvidos nos crimes sexuais vão aguardar o julgamento em liberdade e também estarão presentes nos bancos dos réus.

A vítima pediu anonimato às autoridades britânicas durante o caso judicial e "tem sido apoiada por agentes especialmente treinados desde o início do processo", indicou o superintendente e detetive Geoff Smith.