Defesa

Finlândia aumenta de 60 para 65 anos o limite de idade dos reservistas

22 dez, 2025 - 18:29 • Lusa

Medida visa reforçar a preparação militar do país face à ameaça representada pela vizinha Rússia, o que resultará num aumento de 125 mil reservistas ao longo de cinco anos.

A Finlândia anunciou esta segunda-feira que vai aumentar, em 2026, o limite de idade dos reservistas das suas Forças Armadas de 60 para 65 anos, visando reforçar a preparação militar do país face à ameaça representada pela vizinha Rússia.

O ministro da Defesa finlandês, Antti Hakkanen, afirmou que a reforma, que entrará em vigor a 1 de janeiro de 2026, após promulgação pelo Presidente da República, resultará num aumento de 125 mil reservistas ao longo de cinco anos.

"O número de reservistas finlandeses será de cerca de um milhão em 2031", precisou Hakkanen, num comunicado.

A Finlândia conta atualmente com cerca de 900 mil reservistas e o país, situado no flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), dispõe de um efetivo em tempo de guerra de 280 mil soldados.

"Esta medida, bem como outras que estamos a adotar para reforçar a nossa defesa, demonstra que a Finlândia assume a responsabilidade pela sua segurança, hoje e no futuro", acrescentou o ministro.

O serviço militar é obrigatório para todos os homens na Finlândia a partir dos 18 anos. Para as mulheres, no país nórdico com 5,6 milhões de habitantes, o serviço é voluntário.

Os finlandeses podem cumprir serviço militar com a duração de seis, nove ou 12 meses, consoante a formação. O novo limite de idade aplicar-se-á às pessoas sujeitas ao serviço militar a partir da entrada em vigor da lei.

Segundo as novas regras, a disponibilidade dos recrutas será prolongada por 15 anos no caso dos soldados e por cinco anos no caso dos oficiais e sargentos.

A Finlândia partilha uma fronteira de 1.340 quilómetros com a Rússia e pôs termo a décadas de não-alinhamento militar ao aderir à NATO em abril de 2023, pouco mais de um ano após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Helsínquia encerrou a fronteira oriental com a Rússia em dezembro de 2023, suspeitando que Moscovo estaria a orquestrar a chegada de migrantes para desestabilizar o país.

