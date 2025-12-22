Finlândia aumenta de 60 para 65 anos o limite de idade dos reservistas

22 dez, 2025 - 18:29 • Lusa
A Finlândia anunciou esta segunda-feira que vai aumentar, em 2026, o limite de idade dos reservistas das suas Forças Armadas de 60 para 65 anos, visando reforçar a preparação militar do país face à ameaça representada pela vizinha Rússia.
O ministro da Defesa finlandês, Antti Hakkanen, afirmou que a reforma, que entrará em vigor a 1 de janeiro de 2026, após promulgação pelo Presidente da República, resultará num aumento de 125 mil reservistas ao longo de cinco anos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
"O número de reservistas finlandeses será de cerca de um milhão em 2031", precisou Hakkanen, num comunicado.
A Finlândia conta atualmente com cerca de 900 mil reservistas e o país, situado no flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), dispõe de um efetivo em tempo de guerra de 280 mil soldados.
Finlândia anunciou a saída do Tratado de Ottawa, q(...)
"Esta medida, bem como outras que estamos a adotar para reforçar a nossa defesa, demonstra que a Finlândia assume a responsabilidade pela sua segurança, hoje e no futuro", acrescentou o ministro.
O serviço militar é obrigatório para todos os homens na Finlândia a partir dos 18 anos. Para as mulheres, no país nórdico com 5,6 milhões de habitantes, o serviço é voluntário.
Os finlandeses podem cumprir serviço militar com a duração de seis, nove ou 12 meses, consoante a formação. O novo limite de idade aplicar-se-á às pessoas sujeitas ao serviço militar a partir da entrada em vigor da lei.
Segundo as novas regras, a disponibilidade dos recrutas será prolongada por 15 anos no caso dos soldados e por cinco anos no caso dos oficiais e sargentos.
A Finlândia partilha uma fronteira de 1.340 quilómetros com a Rússia e pôs termo a décadas de não-alinhamento militar ao aderir à NATO em abril de 2023, pouco mais de um ano após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
Helsínquia encerrou a fronteira oriental com a Rússia em dezembro de 2023, suspeitando que Moscovo estaria a orquestrar a chegada de migrantes para desestabilizar o país.