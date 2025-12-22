Ouvir
Lotaria em Espanha. El Gordo atribuído ao número 79.432

22 dez, 2025 - 09:45 • João Malheiro

No total, são 198 os bilhetes que vão receber um primeiro prémio total de quatro milhões de euros.

Já saiu o El Gordo de 2025. O prémio máximo da Lotaria de Natal de Espanha foi atribuída ao número 79.432.

O prémio saiu às 10h44 em Espanha (09h44). No total, são 198 os bilhetes que vão receber um primeiro prémio total de quatro milhões de euros.

Até agora, já são conhecidos, igualmente, os números do segundo prémio - 70.048 - de um dos dois quartos prémios - 78.477 - e dois dos quintos prémios - 23.112 e 60.649.

A Lotaria de Natal de Espanha vai contemplar mais bilhetes vencedores que no ano passado, para o maior prémio acumulado de sempre: 2,77 mil milhões de euros.

O sorteio dura várias horas e as crianças do colégio madrileno sorteam os números de cinco dígitos que vão de 00.000 a 99.999. Isso significa que a probabilidade de ganhar o primeiro prémio é de uma em 100 mil, ou em percentagem, de 0,001% - a mesma probabilidade de ser sorteado o 2.º prémio e o 3.º prémio.

Para comprovar se o seu número foi sorteado, pode consultar o minuto do "El País".

