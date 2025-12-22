Ouvir
Putin quer criar "ordem mundial mais justa" com apoio de países do bloco pós-soviético

22 dez, 2025 - 14:51 • Lusa

"Todos os países da CEI defendem unanimemente a formação de uma ordem mundial mais justa, com base nos princípios do direito internacional universalmente reconhecidos, com o papel central da ONU", garante Presidente russo.

O Presidente russo sublinhou esta segunda-feira que não só a Rússia, mas todos os países que integram a Comunidade de Estados Independentes (CEI), formada após a dissolução da União Soviética, apoiam a criação de um novo mundo multipolar.

"Todos os países da CEI defendem unanimemente a formação de uma ordem mundial mais justa, com base nos princípios do direito internacional universalmente reconhecidos, com o papel central da ONU", afirmou Vladimir Putin na abertura da cimeira informal do grupo, na Sala de São Jorge do Museu Hermitage, em São Petersburgo.

Putin destacou a importância de os nove países que integram o bloco manterem posições "próximas ou coincidentes" nos "principais problemas regionais e globais".

O chefe de Estado russo salientou igualmente a cooperação entre estes países na luta contra o terrorismo, extremismo, crime organizado e narcotráfico.

Putin diz que se está a criar uma nova ordem mundial "mais justa"

A este respeito, Putin referiu os programas existentes no âmbito da CEI, como o programa antiterrorista em vigor até 2028 e o de defesa das fronteiras do bloco até 2030.

O grande ausente da cimeira informal é o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, uma decisão que Baku justificou com a agenda apertada do chefe de Estado.

A Presidência azeri recordou que Aliyev participou em outubro deste ano no Conselho de Chefes de Estado da CEI, realizado em Duxambé, capital do Tajiquistão, onde se reuniu com Putin.

Aliyev não se desloca à Rússia desde o escândalo provocado pelo abatimento, há um ano, por defesas antiaéreas russas, de um avião da companhia azerbaijana Azal que voava de Baku para a cidade russa de Grozni, incidente que provocou a morte de 39 passageiros.

Segundo o Kremlin, Putin vai reunir-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, que decidiu congelar a participação do seu país na aliança militar pós-soviética, após criticar Moscovo pela sua inação nos confrontos militares com o Azerbaijão.

Além da Ucrânia e da Geórgia, que abandonaram definitivamente a CEI, a Moldova também suspendeu a sua participação devido à campanha militar russa no país vizinho.

A Comunidade dos Estados Independentes foi criada a 8 de dezembro de 1991, após a desagregação da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

Inicialmente, a organização congregava a Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Federação Russa, Moldova, Quirguistão, Tajiquistão, Ucrânia, Uzbequistão e Turcomenistão (membro associado).

