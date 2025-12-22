Rússia diz estar disponível para assinar acordo como não atacará UE ou NATO

A Rússia está pronta para confirmar num acordo legal que não tem intenção de atacar a União Europeia ou a Nato, afirmou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, citado pela agência estatal RIA Novosti.

As palavras de Ryabkov surgem num momento em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, admitiu abandonar a ambição de adesão da Ucrânia à Nato, numa tentativa de demonstrar abertura para um acordo que permita pôr fim ao conflito.

Em troca, Zelenskyy e vários aliados europeus têm defendido garantias de segurança semelhantes ao artigo 5.º da Nato, o princípio fundador da Aliança Atlântica que considera um ataque a um Estado-membro como um ataque a todos.

Na semana passada, responsáveis norte-americanos indicaram que os Estados Unidos estariam disponíveis para oferecer à Ucrânia garantias de segurança de tipo Nato, com o objetivo de proteger um eventual cessar-fogo na guerra lançada pela Rússia.

Entretanto, a imprensa estatal russa noticiou que Ryabkov considerou existir apenas “progressos lentos” nas negociações com os EUA sobre um plano para terminar o conflito, após contactos realizados em Miami.