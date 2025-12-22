Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

reino de espanha

Sánchez muda porta-voz do Governo depois de derrota eleitoral na Extremadutra

22 dez, 2025 - 08:34 • Lusa

Sánchez anunciou também a saída da ministra da Educação e Desporto, Pilar Alegría, para ser a candidata dos socialistas espanhóis nas eleições regionais de Aragão, em fevereiro.

A+ / A-

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, substituiu esta segunda-feira a ministra da Educação e porta-voz do Governo e garantiu ter energia e vontade para concluir a legislatura, um dia depois de uma derrota eleitoral histórica na região da Extremadura.

O Governo de Espanha encara “a segunda metade da legislatura”, iniciada em novembro de 2023, com “vontade, energia renovada e pilhas carregadas e disposto a lutar pela aprovação de cada nova iniciativa com vontade de diálogo e humildade”, afirmou, numa declaração ao país a partir do Palácio da Moncloa, a sede do executivo espanhol, em Madrid.

Numa declaração de poucos minutos, Sánchez anunciou a saída da ministra da Educação e Desporto, Pilar Alegría, para ser a candidata dos socialistas espanhóis nas eleições regionais de Aragão, em fevereiro.

Pilar Alegria era também a porta-voz do Governo e será substituída neste cargo pela atual ministra da Inclusão, Segurança Social e Migrações, Elma Saez.

Já a nova da ministra da Educação é Milagros Tolón, até agora a delegada do Governo na região autónoma de Castela La Mancha.

O Governo espanhol, o próprio Sánchez e o Partido Socialista (PSOE) vivem um momento de crise e especial fragilidade, com dirigentes do partido, incluindo um ex-ministro, e familiares do primeiro-ministro envolvidos em suspeitas de corrupção e outros casos judiciais, assim como acusações de assédio sexual.

Na semana passada, o partido Somar, de esquerda, que está na coligação de Governo liderada pelos socialistas, pediu mesmo ao primeiro-ministro para fazer uma “remodelação radical, de cima a baixo”, do executivo, falando em “deterioração maiúscula” e “situação muito complicada”.

“Assim não é possível continuar”, disse a ministra do Trabalho e dirigente do Somar, Yolanda Díaz.

Sánchez, que já pediu desculpa por diversas vezes nos últimos meses pelos casos de corrupção que envolvem ex-dirigentes socialistas e assumiu erros na gestão das queixas de assédio sexual que chegaram ao PSOE, tem recusado atender ao pedido do parceiro de coligação e hoje anunciou apenas a substituição de uma ministra.

A declaração de hoje seguiu-se, por outro lado, a uma derrota eleitoral histórica do PSOE, no domingo, na Extremadura, região considerada um feudo socialista, que o partido governou em nove das 11 legislaturas autonómicas (sete delas com maioria absoluta) e em que só numas das eleições (as de 2011) não tinha sido o mais votado.

O Partido Popular de Espanha (PP, direita) venceu as eleições antecipadas na Extremadura, enquanto os socialistas tiveram o pior resultado de sempre nesta autonomia e a extrema-direita (Vox) duplicou votos.

As eleições na Extremadura marcam o início do novo ciclo eleitoral em Espanha e a estas autonómicas seguir-se-ão outras em fevereiro de 2026 em Aragão, em março em Castela e Leão e em junho na Andaluzia; eleições municipais e regionais na maioria das regiões em maio de 2027; e, por fim, legislativas nacionais em julho do mesmo ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?