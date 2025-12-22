Trump nomeia enviado para Gronelândia para defender interesses dos EUA "com firmeza"

22 dez, 2025 - 11:00 • João Malheiro com Lusa e Reuters
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este domingo a nomeação de Jeff Landry, atual governador da Louisiana, como enviado especial para a Gronelândia, para promover "com firmeza" os interesses norte-americanos em relação à ilha dinamarquesa.
"Tenho o prazer de anunciar que vou nomear o grande governador da Louisiana, Jeff Landry, enviado especial dos Estados Unidos à Gronelândia", afirmou Trump na sua plataforma Truth Social, sem especificar quando tornará oficial a nomeação do governador republicano.
Landry, que assumiu o cargo de governador da Louisiana em janeiro de 2024, agradeceu a Trump no X, dizendo: "É uma honra servir nesta posição voluntária para tornar a Gronelândia parte dos EUA"
Nem a Casa Branca nem os representantes de Landry se mostraram até agora disponíveis para quaisquer comentários. Também não é claro se Landry, que assumiu o cargo de governador do estado da Louisiana em janeiro de 2024, precisará de renunciar ao cargo.
O anúncio de Trump enquadra-se nas pretensões anunciadas pelo chefe de Estado norte-americano desde que regressou à Casa Branca de controlar o território autónomo estratégico pertencente à Dinamarca, que incluiram já ameaças de movimentos militares como forma de pressão.
Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, disse esta segunda-feira que vai convocar o embaixador dos EUA em Copenhaga, afirmando que ficou particularmente incomodado com o apoio de Landry ao objetivo de Trump de tornar a Gronelândia parte dos Estados Unidos.
"Estou profundamente perturbado com a nomeação de um enviado especial. E estou particularmente chateado com suas declarações, que consideramos completamente inaceitáveis", apontou.
Já o primeiro-ministro da Gronelândia reiterou que a ilha decidiria o seu próprio futuro.
"Acordamos novamente com um anúncio do Presidente dos EUA. Pode parecer importante, mas não muda nada para nós. Nós é que decidimos o nosso futuro", defendeu Jens-Frederik Nielsen.