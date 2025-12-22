Ouvir
UE desembolsa 2,3 mil mil milhões de euros para apoiar Ucrânia

22 dez, 2025 - 15:24 • Lusa

Pagamento mais recente segue-se às reformas estruturais que o país está a levar a cabo nas suas instituições democráticas.

A União Europeia (UE) desembolsou esta segunda-feira mais 2,3 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia com as necessidades financeiras do país, anunciou a Comissão Europeia.

Em comunicado, o executivo comunitário referiu que é o sexto pagamento feito através do instrumento da UE para apoiar o país que está há quase quatro anos a tentar debelar uma invasão da Rússia.

Ao abrigo deste mecanismo, a União Europeia já apoiou a Ucrânia com 26,8 mil milhões de euros, desde março de 2024.

Na nota divulgada, a Comissão Europeia refere que o pagamento deste valor segue várias reformas estruturais que o país está a fazer a nível democrático e das instituições públicas.

A Comissão Europeia também vai deslocar uma central térmica da Lituânia para a Ucrânia para contrariar os ataques russos às infraestruturas energéticas do país.

Até hoje, a UE apoiou cerca de nove milhões de cidadãos ucranianos a fazer face às necessidades energéticas que tinham por causa da guerra que começou em 24 de fevereiro de 2022.

