União Europeia prolonga sanções económicas à Rússia até julho de 2026

22 dez, 2025 - 18:09 • Lusa

Medidas abrangem setores como a energia e os bens de luxo. União Europeia justifica prolongamento com a agressão russa à Ucrânia.

A União Europeia (UE) prolongou, esta segunda-feira, as sanções económicas contra a Rússia por mais seis meses, devido à invasão da Ucrânia, iniciada há quase quatro anos.

Em comunicado, o Conselho da UE anunciou a prorrogação do regime de sanções contra a Federação Russa até 31 de julho de 2026, na sequência da "guerra de agressão e sem provocações" que desencadeou o maior conflito em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

As sanções abrangem vários setores, da energia aos bens de luxo.

Em simultâneo, o Conselho da UE revelou sanções contra dois responsáveis russos, Dmitry Gordeev e Lyudmila Balandina, acusando-os de "graves violações dos direitos humanos", "repressão da sociedade civil e da oposição democrática" e de comprometerem a democracia e o Estado de direito na Rússia.

Dmitry Gordeev, juiz em Moscovo, é acusado de decisões com "motivações políticas" contra opositores ao regime do Presidente Vladimir Putin e defensores dos direitos humanos.

Lyudmila Balandina, procuradora, é apontada como responsável por perseguir ativistas que lutam pelos direitos humanos e críticos da invasão à Ucrânia.

Tal como todas as pessoas e organizações sancionadas pela UE, os visados estão proibidos de viajar para qualquer país do bloco comunitário, de realizar transações comerciais e têm todos os bens congelados no território europeu.

Em termos globais, as sanções europeias contra o regime russo aplicam-se já a mais de 2.700 pessoas singulares e coletivas.

Desde a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, o país tem contado com ajuda financeira e militar dos aliados ocidentais.

Estes aliados decretaram também sanções contra setores-chave da economia russa, com o objetivo de reduzir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.

