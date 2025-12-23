Ouvir
Amazon diz ter bloqueado mais de 1.800 candidaturas falsas ligadas à Coreia do Norte

23 dez, 2025 - 07:52 • Lusa

A Amazon anunciou ter bloqueado mais de 1.800 candidaturas suspeitas de estarem ligadas à Coreia do Norte, quando crescem acusações de que Pyongyang utiliza profissionais de informática para contornar sanções e financiar o programa de armamento.

“Cidadãos norte-coreanos procuram obter empregos em regime de teletrabalho na área da informática junto de empresas em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos”, afirmou o chefe de segurança da Amazon, Stephen Schmidt, numa publicação na rede social LinkedIn.

Segundo o responsável, o número de candidaturas detetadas aumentou quase um terço no último ano, muitas delas associadas às chamadas laptop farms — instalações discretas, com computadores localizados fisicamente nos Estados Unidos e ligados à internet através de operadores norte-americanos, mas controlados remotamente a partir do estrangeiro.

O fenómeno “não se limita à Amazon”, advertiu Schmidt, acrescentando que este tipo de esquema “está provavelmente a ocorrer em larga escala em todo o setor”.

Para identificar as candidaturas fraudulentas, a empresa tem-se baseado na deteção de números de telefone com formatos incorretos e diplomas académicos suspeitos.

Em julho, uma cidadã norte-americana foi condenada a mais de oito anos de prisão por liderar uma destas laptop farms, que permitiu a cidadãos norte-coreanos conseguir empregos remotos em mais de 300 empresas de tecnologia dos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, o esquema gerou mais de 17 milhões de dólares (cerca de 14,4 milhões de euros) em benefício da arguida e do regime norte-coreano.

Em 2024, outro cidadão norte-americano foi detido por ter ajudado trabalhadores norte-coreanos a conseguir empregos em empresas do Reino Unido e dos Estados Unidos.

“O regime norte-coreano enviou milhares de profissionais altamente qualificados da área da informática para todo o mundo, com o objetivo de enganar empresas e contornar as sanções internacionais, de forma a continuar a financiar o seu perigoso programa de armamento”, declarou então o procurador Henry Leventis.

Os serviços de informação da Coreia do Sul alertaram no ano passado que agentes norte-coreanos estavam a usar o LinkedIn para se fazerem passar por recrutadores e contactar profissionais sul-coreanos do setor da defesa, com o objetivo de obter informações sensíveis.

Ao abrigo das sanções impostas pelas Nações Unidas, os cidadãos da Coreia do Norte estão proibidos de trabalhar e gerar rendimentos no estrangeiro.

Um relatório publicado em 2024 pela organização norte-americana 38 North revelou que programadores norte-coreanos — ocultando a sua verdadeira nacionalidade — conseguiram obter contratos para trabalhar em projetos de animação subcontratados por empresas como a japonesa HBO Max e a norte-americana Amazon.

