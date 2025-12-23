Ouvir
Ataques russos à Ucrânia mataram três pessoas, entre elas uma criança

23 dez, 2025 - 09:24 • João Malheiro com Lusa e Reuters

O país está igualmente a atravessar cortes de energia em várias regiões. Zelensky critica Rússia por realizar ataque a poucos dias do Natal.

Os ataques russos da última noite à Ucrânia provocaram três mortos, um deles uma criança de quatro anos.

O país está igualmente a atravessar cortes de energia em várias regiões, na sequência dos ataques com mísseis e drones contra várias infraestruturas. Estima-se que tenham sido lançados mais de 30 misseis e cerca de 650 drones.

Os bombardeamentos levaram o exército polaco a enviar aviões para proteger o espaço aéreo do país.

Na segunda-feira à noite, as autoridades locais de Odessa (sul) afirmaram que um ataque com drones russos danificou as infraestruturas portuárias e um navio civil. Os ataques russos intensificaram-se nas últimas semanas na região estratégica do Mar Negro.

Quase quatro anos após o lançamento da ofensiva em grande escala contra o país vizinho, a Rússia ataca a Ucrânia praticamente todas as noites, visando em particular as infraestruturas energéticas, especialmente no inverno.

Os novos cortes de energia ocorrem num momento em que a Ucrânia enfrenta temperaturas próximas de zero ou mesmo negativas em grande parte do território.

"O ataque deixa claro quais as prioridades da Rússia. Um ataque antes do Natal, numa altura em que as pessoas apenas querem estar com as suas famílias, em casa e em segurança", lamentou Volodymyr Zelensky.

