Brasil. Supremo autoriza Bolsonaro a sair da prisão para cirurgia

O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro a sair temporariamente da prisão, para realizar uma cirurgia a uma hérnia.

A intervenção está agendada para quinta-feira, num hospital privado em Brasília.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A decisão surge após um pedido da equipa de advogados do ex-chefe de Estado, que solicitou a transferência para o Hospital DF Star, onde Bolsonaro fará exames na quarta-feira e a cirurgia no dia seguinte.

Os médicos identificaram uma hérnia que lhe causa dores em ambos os lados da virilha.

Desde que começou a cumprir uma pena de 27 anos de prisão, no final de novembro, por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro ainda não tinha saído da unidade da Polícia Federal onde se encontra detido.

Esta será a primeira saída autorizada, sob escolta policial permanente.