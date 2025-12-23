Comediante Russell Brand acusado de novos crimes sexuais

23 dez, 2025 - 19:34 • Reuters
A polícia britânica informou que o comediante e ator Russell Brand foi esta terça-feira acusado de um novo crime de violação e de outro de agressão sexual.
As novas acusações dizem respeito a duas mulheres e surgem após cinco denúncias feitas em abril deste ano, envolvendo outras quatro mulheres: duas acusações de violação, uma de atentado ao pudor e duas de agressão sexual, ocorridas há mais de duas décadas.
Brand, de 50 anos, vai comparecer no Tribunal de Magistrados de Westminster a 20 de janeiro, relativamente às novas acusações. O julgamento das acusações anteriores está agendado para começar a 16 de junho, no Tribunal da Coroa de Southwark.
A Reuters tentou contactar Brand para obter comentários, mas sem sucesso.
Em maio, Brand declarou-se inocente das cinco acusações originais. O antigo apresentador muito conhecido no Reino Unido e ex-marido da cantora pop norte-americana Katy Perry, negou ter mantido relações sexuais sem consentimento.
Após o anúncio das acusações iniciais, afirmou que tinha sido tolo e viciado em sexo na juventude, mas que “o que nunca fui foi um violador”.
A investigação inicial começou em setembro de 2023, depois de alegações terem sido divulgadas pelo programa “Dispatches”, da Channel 4, e pelo jornal "The Sunday Times".