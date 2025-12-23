Greta Thunberg detida em protesto pró-Palestina em Londres

Greta Thunberg foi detida num protesto pró-Palestina, em Londres, no Reino Unido, esta terça-feira.

A notícia foi avançada pela Reuters e corroborada com imagens da Sky News que registaram o momento em que a ativista foi levada pela polícia britânica.

Apoiante vocal da Palestina, Greta Thunberg foi vista nas ruas de Londres esta terça-feira com um cartaz com a seguinte frase: "Eu apoio os prisioneiros da Palestine Action. Oponho-me ao genocídio", num protesto em apoio a ativistas da organização que foi ilegalizada a 5 de julho, pelo Reino Unido.

A polícia britânica não confirmou diretamente a detenção de Greta Thunberg, indicando apenas que deteve "uma mulher de 22 anos" por exibir um cartaz manifestando apoio à Palestine Action, num ato que vai contra a lei antiterrorista do país.



No final de julho, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, apelou ao Governo britânico para que revertesse a ilegalização, considerando tratar-se de um abuso de uma lei antiterrorista "já de si excessiva", aprovada em 2000.



Quatro ativistas da organização Palestine Action mantêm uma greve de fome em prisões do Reino Unido, numa acção que já se tornou a mais prolongada nas cadeias britânicas desde a greve protagonizada por presos do IRA em 1981.