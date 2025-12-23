Greta Thunberg libertada após detenção num protesto pró-Palestina em Londres

Greta Thunberg já foi libertada após ter sido detida esta terça-feira durante um protesto pró Palestina, em Londres, no Reino Unido.

O grupo de prisioneiros sediados no Reino Unido afirmou que a ativista sueca foi detida ao abrigo da Lei do Terrorismo por segurar, nas ruas de Londres, um cartaz com a frase: “Apoio os prisioneiros da Palestine Action. Oponho-me ao genocídio”.

O governo britânico classificou a Palestine Action como um grupo terrorista.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O momento em que a ativista foi levada pela polícia britânica foi registado com imagens da Sky News. A polícia da cidade de Londres disse que Thunberg ficou em liberdade sob fiança até março de 2026.

A polícia referiu anteriormente que outras duas pessoas tinham sido detidas por atirarem tinta vermelha a um edifício. Um porta-voz acrescentou que uma mulher de 22 anos compareceu posteriormente no local e foi detida por exibir um cartaz em apoio a uma organização proibida.