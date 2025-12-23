Maduro responde a Trump e acusa EUA de “pirataria” no Caribe

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, respondeu esta segunda-feira às declarações de Donald Trump, acusando os Estados Unidos de promoverem atos de “pirataria estatal” no Caribe e alertando que o bloqueio a petroleiros venezuelanos pode provocar instabilidade na economia mundial.

Em declarações transmitidas pela televisão estatal, Maduro afirmou que o presidente norte-americano “estaria melhor” se se concentrasse nos problemas internos dos Estados Unidos, acusando-o de dedicar uma parte excessiva do seu discurso político à Venezuela. “Não é possível que grande parte das suas declarações sejam sobre a Venezuela. E os Estados Unidos?”, questionou.

As palavras do chefe de Estado venezuelano surgem num momento de agravamento da tensão bilateral, depois de Washington ter apreendido dois petroleiros que transportavam crude venezuelano no Caribe, no âmbito de um reforço do destacamento militar ordenado por Donald Trump. Os Estados Unidos justificam a operação como parte do combate ao narcotráfico, enquanto Caracas a interpreta como uma tentativa de asfixia económica e de derrube do regime.

Washington tem, entretanto, endurecido também o discurso político. A secretária da Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou que Nicolás Maduro “tem de sair”, acusando o Governo venezuelano de usar as receitas do petróleo para financiar atividades ilegais, incluindo o tráfico de droga. Segundo a responsável norte-americana, a interceção de navios visa igualmente “enviar uma mensagem ao mundo” de que essas práticas não serão toleradas. Donald Trump voltou a endurecer o tom, afirmando que a atitude mais “inteligente” de Maduro seria renunciar, deixando uma ameaça velada caso o líder venezuelano decida “bancar o durão”.