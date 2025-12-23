Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Mulher acusada de matar dois ex-maridos a tiro no mesmo dia na Flórida

23 dez, 2025 - 18:45 • Catarina Magalhães

Depois de assassinar um ex-marido, a mulher percorreu mais de 80 quilómetros no mesmo dia para cometer o segundo crime. Quando os investigadores disseram querer falar sobre o seu ex-marido, a acusada respondeu: "qual deles?". A polícia local vai pedir pena de morte.

A+ / A-

Uma mulher acusada de matar a tiro os dois ex-maridos no mesmo dia foi detida pelas autoridades do estado da Flórida, nos Estados Unidos da América (EUA).

Os detetives das cidades norte-americanas de Manatee e Tampa confirmaram as acusações de Susan Avalon cometidas num intervalo de horas, em entrevista à "NBC News". A mulher de 51 anos acabou por ser detida em casa enquanto limpava um monovolume cinza com lixívia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Divorciado há mais de dez anos, o ex-marido da acusada enganou-o com a suposta chegada de uma encomenda. Em vez do estafeta de comida à porta, Avalon esperava pelo ex-marido e disparou contra o homem mal abriu a porta de casa.

Apesar de ter sido socorrido pelas equipas de médicas locais, a vítima não resistiu aos ferimentos, mas, antes de morrer, conseguiu denunciar a autoria do crime.

Questionado sobre quem lhe poderia ter alvejado, o homem respondeu prontamente: "possivelmente a minha ex-mulher", confirmou um dos xerifes da investigação, Rick Wells.

A filha do casal de 15 anos ouviu os disparos e está a ser acompanhada pela equipa de psicólogos.

Horas depois do primeiro crime, a mulher percorreu mais de 80 quilómetros, arrombou a porta dos fundos e disparou várias vezes contra outro ex-marido.

Após tirar a vida dos dois ex-maridos, as autoridades encontraram Susan Avalon e, quando os investigadores disseram querer falar sobre o seu ex-marido, a acusada respondeu: "qual deles?".

Segundo a investigação, a acusada manteve ao longo de vários anos disputas judiciais com os ex-maridos, incluindo conflitos relacionados ao pagamento de pensão de alimentos para os cinco filhos, fruto das relações com os dois ex-maridos.

A polícia local confirmou esta terça-feira que vai pedir pena de morte pelos crimes alegadamente premeditados, cometidos na passada quarta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?