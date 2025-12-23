Mulher acusada de matar dois ex-maridos a tiro no mesmo dia na Flórida

Uma mulher acusada de matar a tiro os dois ex-maridos no mesmo dia foi detida pelas autoridades do estado da Flórida, nos Estados Unidos da América (EUA).

Os detetives das cidades de Manatee e Tampa confirmaram as acusações contra Susan Avalon, de 51 anos, em entrevista à "NBC News". Os crimes foram cometidos num intervalo de horas.

A mulher de 51 anos acabou por ser detida em casa enquanto limpava um monovolume cinza com lixívia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Divorciado há mais de dez anos, o ex-marido da acusada foi enganado com a suposta chegada de uma encomenda. Em vez do estafeta de comida à porta, Avalon esperava pelo ex-marido e disparou contra o homem mal abriu a porta de casa.

Apesar de ter sido socorrido pelas equipas de médicas locais, a vítima não resistiu aos ferimentos, mas, antes de morrer, conseguiu denunciar a autoria do crime.

Questionado sobre quem lhe poderia ter alvejado, o homem respondeu prontamente: "possivelmente a minha ex-mulher", confirmou um dos xerifes da investigação, Rick Wells.

A filha do casal de 15 anos ouviu os disparos e está a ser acompanhada pela equipa de psicólogos.



Horas depois do primeiro crime, a mulher percorreu mais de 80 quilómetros, arrombou a porta dos fundos da casa do outro ex-marido e disparou várias vezes.

Após matar os homicídios, Susan Avalon foi encontrada em casa pela polícia. Quando os investigadores disseram querer falar sobre o seu ex-marido, a acusada respondeu: "qual deles?".

Segundo a investigação, a acusada manteve ao longo de vários anos disputas judiciais com os ex-maridos, incluindo conflitos relacionados com o pagamento de pensão de alimentos para os cinco filhos.

A polícia local confirmou esta terça-feira que vai pedir pena de morte pelos crimes alegadamente premeditados, cometidos na quarta-feira da semana passada.