Em Destaque
Rússia ataca porto de Odessa pela segunda vez em menos de 24 horas

23 dez, 2025 - 00:57 • Fábio Monteiro com Reuters

Rússia lançou novo ataque à cidade portuária de Odessa, danificando um navio e infraestruturas portuárias. É a segunda ofensiva na região no espaço de um dia.

As forças russas voltaram a atacar a cidade ucraniana de Odessa na noite de segunda-feira, atingindo instalações portuárias e um navio, segundo informou o governador regional Oleh Kiper. Não há registo de vítimas.

Num comunicado publicado na rede Telegram, Kiper afirmou que as equipas de emergência estão a trabalhar no local para avaliar os estragos provocados. Não foram avançados mais detalhes.

Horas antes, já durante a madrugada, outro ataque russo tinha atingido infraestruturas portuárias e energéticas da região, provocando um incêndio num importante porto e cortando o fornecimento de eletricidade a dezenas de milhares de pessoas.

"A Rússia está a tentar perturbar a logística marítima através de ataques sistemáticos à infraestrutura portuária e energética", afirmou o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, na mesma plataforma digital.

De acordo com Kuleba, o porto de Pivdennyi foi um dos alvos atingidos, com um incêndio a destruir cerca de 30 contentores carregados com farinha e óleo vegetal. Os bombeiros e trabalhadores portuários estiveram no terreno a combater as chamas.

O Ministério do Interior da Ucrânia indicou que mais de 120 mil consumidores ficaram sem eletricidade devido aos danos na rede energética e confirmou que uma pessoa ficou ferida na sequência dos bombardeamentos.

Tópicos
