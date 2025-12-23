Segmento do programa "60 Minutos" sobre prisão em El Salvador removido pela CBS aparece online

23 dez, 2025 - 21:57 • Redação
Uma reportagem do programa "60 Minutos", da CBS News, sobre uma prisão de alta segurança em El Salvador que acolhe migrantes deportados dos Estados Unidos, foi partilhada online esta segunda-feira, depois de ter sido retirada da programação no domingo, poucas horas antes da emissão.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
A CBS justificou a decisão com a necessidade de realizar "apuramento adicional", mas fontes internas do canal apontam pressões políticas como o verdadeiro motivo do cancelamento.
A reportagem continha alegações de tortura a migrantes venezuelanos e colocava em causa a forma como os Estados Unidos classificam esses detidos.
Apesar da suspensão, o segmento foi transmitido por engano na aplicação da canadiana Global TV, na noite de segunda-feira, segundo um porta-voz da CBS. O vídeo, com o logótipo da Global TV no canto inferior direito, foi visionado pela Reuters e está agora a ser alvo de ordens de remoção por parte da equipa de proteção de conteúdos da Paramount Skydance, empresa proprietária da CBS.
A jornalista Sharyn Alfonsi, autora da peça, acusou a direção do canal de agir por "motivos políticos".
"A nossa história foi revista cinco vezes e aprovada pelos advogados e pela equipa de Normas e Práticas da CBS. Está factual e correta. Para mim, retirá-la agora não é uma decisão editorial, é uma decisão política", escreveu Alfonsi numa nota enviada à sua equipa.
A nova diretora de informação da CBS News, Bari Weiss, foi apontada por Alfonsi como responsável pela decisão, mas nenhuma das duas respondeu aos pedidos de comentário feitos pela Reuters.
A prisão em questão, conhecida como CECOT, tem sido criticada por organizações de direitos humanos pelas condições severas de detenção e por manter reclusos sem julgamento.