Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 24 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Segmento do programa "60 Minutos" sobre prisão em El Salvador removido pela CBS aparece online

23 dez, 2025 - 21:57 • Redação

Uma reportagem do programa "60 Minutos" sobre uma mega-prisão em El Salvador foi divulgada online após ter sido retirada da grelha da CBS. A estação alegou necessidade de mais investigação, mas jornalistas denunciam censura política.

A+ / A-

Uma reportagem do programa "60 Minutos", da CBS News, sobre uma prisão de alta segurança em El Salvador que acolhe migrantes deportados dos Estados Unidos, foi partilhada online esta segunda-feira, depois de ter sido retirada da programação no domingo, poucas horas antes da emissão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A CBS justificou a decisão com a necessidade de realizar "apuramento adicional", mas fontes internas do canal apontam pressões políticas como o verdadeiro motivo do cancelamento.

A reportagem continha alegações de tortura a migrantes venezuelanos e colocava em causa a forma como os Estados Unidos classificam esses detidos.

Apesar da suspensão, o segmento foi transmitido por engano na aplicação da canadiana Global TV, na noite de segunda-feira, segundo um porta-voz da CBS. O vídeo, com o logótipo da Global TV no canto inferior direito, foi visionado pela Reuters e está agora a ser alvo de ordens de remoção por parte da equipa de proteção de conteúdos da Paramount Skydance, empresa proprietária da CBS.

A jornalista Sharyn Alfonsi, autora da peça, acusou a direção do canal de agir por "motivos políticos".

"A nossa história foi revista cinco vezes e aprovada pelos advogados e pela equipa de Normas e Práticas da CBS. Está factual e correta. Para mim, retirá-la agora não é uma decisão editorial, é uma decisão política", escreveu Alfonsi numa nota enviada à sua equipa.

A nova diretora de informação da CBS News, Bari Weiss, foi apontada por Alfonsi como responsável pela decisão, mas nenhuma das duas respondeu aos pedidos de comentário feitos pela Reuters.

A prisão em questão, conhecida como CECOT, tem sido criticada por organizações de direitos humanos pelas condições severas de detenção e por manter reclusos sem julgamento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 24 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?