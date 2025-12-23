Tensão a Leste. Caças no ar para garantir segurança da Polónia

Caças polacos e de outros países aliados da NATO levantaram voo durante a madrugada desta terça-feira para garantir a segurança do espaço aéreo da Polónia.

Na base da decisão estiveram os ataques russos, em larga escala, contra o oeste da Ucrânia, perto da fronteira polaca.

Indicação confirmada pelas forças armadas da Polónia, que revelam ainda que que foram colocados em estado de alerta elevado todos os sistemas de reconhecimento por radar.

As forças russas voltaram a atacar a cidade ucraniana de Odessa na noite de segunda-feira, atingindo instalações portuárias e um navio, segundo informou o governador regional Oleh Kiper.



A nova ofensiva russa atingiu as infraestruturas ucranianas de energia. Há registo de cortes no fornecimento de eletricidade em várias regiões, inclusivamente na capital Kiev.

O Ministério do Interior da Ucrânia indicou que mais de 120 mil consumidores ficaram sem eletricidade devido aos danos na rede energética e confirmou que uma pessoa ficou ferida na sequência dos bombardeamentos.