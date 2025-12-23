Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Tensão a Leste. Caças no ar para garantir segurança da Polónia

23 dez, 2025 - 07:25 • João Malheiro

Sistemas de reconhecimento por radar colocados em estado de alerta elevado.

A+ / A-

Caças polacos e de outros países aliados da NATO levantaram voo durante a madrugada desta terça-feira para garantir a segurança do espaço aéreo da Polónia.

Na base da decisão estiveram os ataques russos, em larga escala, contra o oeste da Ucrânia, perto da fronteira polaca.

Indicação confirmada pelas forças armadas da Polónia, que revelam ainda que que foram colocados em estado de alerta elevado todos os sistemas de reconhecimento por radar.

As forças russas voltaram a atacar a cidade ucraniana de Odessa na noite de segunda-feira, atingindo instalações portuárias e um navio, segundo informou o governador regional Oleh Kiper.

A nova ofensiva russa atingiu as infraestruturas ucranianas de energia. Há registo de cortes no fornecimento de eletricidade em várias regiões, inclusivamente na capital Kiev.

O Ministério do Interior da Ucrânia indicou que mais de 120 mil consumidores ficaram sem eletricidade devido aos danos na rede energética e confirmou que uma pessoa ficou ferida na sequência dos bombardeamentos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?