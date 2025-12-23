Tribunal russo ordena prisão de Kasparov por críticas à guerra na Ucrânia

Um tribunal da Federação Russa condenou esta terça-feira o pluricampeão mundial de xadrez Gary Kasparov a pena de prisão à revelia, por considerá-lo culpado de justificar atos terroristas nas suas críticas à guerra contra a Ucrânia.

"O tribunal emitiu uma providência cautelar contra Kasparov, ordenando a sua prisão à revelia, por dois meses, a partir do momento da sua prisão, na Rússia, ou da sua extradição para território russo", declarou o juiz, citado pela agência de notícias russa TASS.

Kasparov estava acusado de "justificar publicamente o terrorismo em redes de telecomunicações, incluindo a Internet", delito cuja pena prevista pode ir até prisão efetiva de entre cinco a sete anos.

O mítico jogador de xadrez vive no estrangeiro há mais de uma década, mas foi incluído na lista de agentes estrangeiros da Rússia em maio de 2022.

Em outubro, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) abriu um processo criminal contra o magnata Mikhail Khodorkovsky e outras figuras proeminentes da oposição russa, todos no exílio e fundadores do Comité Antiguerra da Rússia (ARC), incluindo Kasparov, por "organizar uma comunidade terrorista" e "tentar tomar o poder".

De acordo com o FSB, Khodorkovsky e os outros fundadores do ARC "financiam grupos militarizados ucranianos marcados como organizações terroristas na Rússia e, alegadamente, recrutam outros indivíduos, usando-os depois em planos para tomar o poder na Rússia pela força".

O ARC foi fundado a 27 de fevereiro de 2022, três dias após a Rússia lançar a sua campanha militar na Ucrânia, com o objetivo declarado de combater a "ditadura agressiva" do presidente russo, Vladimir Putin, que está no poder há um quarto de século.