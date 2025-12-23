Trump no ar com Epstein: oito voos sob investigação

Donald Trump viajou oito vezes no jato privado de Jeffrey Epstein na década de 1990, de acordo com um email de um procurador nova-iorquino incluído num novo lote de documentos tornados públicos esta terça-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A comunicação, datada de 7 de janeiro de 2020, refere que os registos de voo mostram Trump a bordo do avião de Epstein em várias ocasiões, pelo menos quatro das quais também com Ghislaine Maxwell, cúmplice do antigo financeiro, atualmente a cumprir pena de 20 anos por envolvimento no abuso sexual de menores.

"Trump voou no jato de Epstein muitas mais vezes do que anteriormente se tinha noticiado", escreveu o procurador num email agora divulgado. Não foi, no entanto, apresentada qualquer acusação contra o Presidente dos EUA relacionada com estas viagens.

Em 2024, Trump negou publicamente qualquer ligação: "Nunca estive no avião de Epstein, nem na sua ilha estúpida", escreveu numa publicação nas redes sociais.