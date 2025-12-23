Wegovy. EUA aprovam versão em comprimido de injetável para a obesidade

A agência norte-americana do medicamento aprovou na segunda-feira uma primeira versão em comprimido do tratamento antiobesidade Wegovy, uma alternativa às injeções para perder peso, anunciou a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

Com a aprovação deste medicamento pela agência norte-americana (FDA, na sigla em inglês), "os doentes terão uma solução prática com um comprimido para tomar uma vez por dia que pode ajudá-los a perder tanto peso quanto a injeção Wegovy original", explicou o presidente da farmacêutica, Mike Doustdar, citado em comunicado.

No segundo semestre deste ano, a empresa dinamarquesa apresentou o seu tratamento oral (semaglutida oral de 25 mg administrada uma vez ao dia) para combater a obesidade à Agência Europeia de Medicamentos e a outras autoridades reguladoras.

Nos ensaios clínicos realizados, este medicamento contra a obesidade demonstrou uma perda média de peso de 16,6%, enquanto uma em cada três pessoas observou uma perda de peso de 20%, refere a farmacêutica.

Salientou ainda que a perda de peso alcançada com o medicamento de toma oral é semelhante à do Wegovy injetável de 2,4 mg.

Este comprimido será agora autorizado nos EUA para a perda e manutenção de peso a longo prazo em adultos com obesidade ou pessoas com excesso de peso que apresentem pelo menos uma doença relacionada com o excesso de peso, como, por exemplo, um problema cardíaco, segundo a empresa.

A empresa Novo Nordisk assinou em novembro um acordo com o Governo norte-americano no qual previa oferecer o tratamento em comprimidos a partir de 150 dólares (127 euros) por mês, muito menos do que o custo atual das versões injetáveis.

A farmacêutica dinamarquesa não forneceu na segunda-feira mais detalhes sobre o preço final, mas indicou que pretende comercializá-lo no país a partir de janeiro de 2026.

Wegovy, Ozempic e Zepbound fazem parte de uma nova classe de medicamentos inicialmente desenvolvidos para combater a diabetes e que imitam uma hormona gastrointestinal (GLP-1) que desempenha um papel na regulação do apetite.

Devido à significativa perda de peso que proporcionam, estes tratamentos têm sido muito procurados nos últimos anos, especialmente nos Estados Unidos, onde são utilizados por cerca de um em cada oito americanos, de acordo com uma investigação recente do grupo de reflexão americano KFF, especializado em questões de saúde.

Depois de terem sido desenvolvidos sob a forma de soluções injetáveis, estão a ser adaptados pelos laboratórios sob a forma de comprimidos para facilitar a sua administração.

Estes tratamentos foram recomendados pela OMS para combater a obesidade, uma doença crónica que constitui um fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, certos tipos de cancro e complicações, e que representa um flagelo para a saúde mundial.

Além disso, suscitam muitas esperanças no campo médico, com os investigadores a explorarem muitas outras pistas sobre as possíveis ações destes tratamentos contra várias doenças, nomeadamente renais ou ainda as dependências.

A versão em comprimidos do Wegovy, agora aprovada nos Estados Unidos, também está a ser analisada por outras autoridades regulatórias, incluindo a Agência Europeia de Medicamentos, informou a Novo Nordisk.