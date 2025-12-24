Angariados mais de 300 mil euros para apoiar família de Nuno Loureiro

A campanha solidária para apoiar a família do físico português assassinado na semana passada nos Estados Unidos da América (EUA), Nuno Loureiro, já ultrapassou os 300 mil euros.

Em apenas cinco dias, já se confirmam mais de duas mil doações, na plataforma "Go Fund Me".

Várias pessoas, a maioria anónimas, doaram valores maiores do que 10 mil euros.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em menos de um dia, cumpriu-se o objetivo inicial de angariar 255 mil euros para financiar os estudos e a vida das filhas.

Segundo o texto publicado no site, "apoiar a educação das filhas do Nuno nos próximos anos" e "aliviar os encargos financeiros imediatos que a família enfrenta" são os principais objetivos da angariação de fundos.

"A vossa contribuição (independentemente do valor) é um ato de amor, pelo que ficaremos profundamente gratos pelo vosso apoio."