Angariados mais de 300 mil euros para apoiar família de Nuno Loureiro

24 dez, 2025 - 20:01 • Catarina Magalhães

Em menos de um dia, cumpriu-se o objetivo inicial de angariar 255 mil euros para financiar os estudos e a vida das filhas do físico português do MIT, morto a tiro nos EUA na semana passada.

A campanha solidária para apoiar a família do físico português assassinado na semana passada nos Estados Unidos da América (EUA), Nuno Loureiro, já ultrapassou os 300 mil euros.

Em apenas cinco dias, já se confirmam mais de duas mil doações, na plataforma "Go Fund Me".

Várias pessoas, a maioria anónimas, doaram valores maiores do que 10 mil euros.

Em menos de um dia, cumpriu-se o objetivo inicial de angariar 255 mil euros para financiar os estudos e a vida das filhas.

Segundo o texto publicado no site, "apoiar a educação das filhas do Nuno nos próximos anos" e "aliviar os encargos financeiros imediatos que a família enfrenta" são os principais objetivos da angariação de fundos.

"A vossa contribuição (independentemente do valor) é um ato de amor, pelo que ficaremos profundamente gratos pelo vosso apoio."

Português suspeito da morte do físico Nuno Loureiro e de tiroteio na Universidade de Brown

Estados Unidos

Português suspeito da morte do físico Nuno Loureiro e de tiroteio na Universidade de Brown

Cláudio Neves Valente, de 48 anos, foi encontrado (...)

O cientista nuclear do MIT, de 47 anos, foi atingido a tiro na passada segunda-feira, a 15 de dezembro, à entrada do prédio onde morava, nos arredores de Boston. O português Cláudio Valente é o principal suspeito do crime.

Nuno Loureiro não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte, a 16 de dezembro.

